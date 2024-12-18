محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2024، وذلك لجميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، حيث جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط.

وناقش المحافظ الخطة الزمنية للامتحانات التي ستبدأ للمواد غير المضافة للمجموع اعتبارًا من 29 ديسمبر الجاري، على أن تبدأ الامتحانات من 11 يناير وتنتهى 23 يناير 2025.

وأكد محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد والإعداد الجيد للعملية الامتحانية وتجهيز اللجان، وذلك لتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بعقد غرفة عمليات لمتابعة عملية الامتحانات بشكل دوري والتعامل الفورى مع أى شكاوى قد تطرأ.

وعلى جانب آخر، ناقش الدكتور أيمن الشهابب، خطة مديرية التربية والتعليم لإطلاق مبادرة "ازرع شجرة"، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاختيار الأماكن المناسبة للزراعة، واشراك الطلاب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتوسع بالمساحات الخضراء.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة ومشاركة طلاب مدرستي كفر سعد للتعليم الأساسي وكفر سعد الإعدادية بنين تنفيذ مبادرة ازرع شجرة بحضور أحمد طعيمة مدير الإدارة

وأشار إلى أن أهداف المبادرة ترتكز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بالفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، موجها باستمرار تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والوقوف على غياب الطلاب، وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية وسجل 5 سلوك ومواظبة وتوضيح شامل لأولياء الأمور بأن غياب الطلاب بالمدارس يعود بالضرر على نتائج الامتحانات والرسوب والبقاء للإعادة بسبب عدم تجاوز المدة القانونية للحضور.



