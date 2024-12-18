أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 766 ألفا و690 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 766 ألفا و690 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1580 جنديًا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و571 دبابة و19 ألفا و772 مركبات مدرعة و21 ألفا و164 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1025 من أنظمة الدفاع الجوي و2943 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و652 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و31 ألفا و610 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و470 طائرات بدون طيار".