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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جامعة بني سويف تنظم زيارة لجمعية الخير والبركة لرعاية المسنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت الأكاديمية الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، زيارة لجمعية الخير والبركة لرعاية المسنين بشرق النيل وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والعاطفي لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة  أهمية تلك الزيارات لتقديم الدعم المطلوب لكبار السن كفئة من الفئات الهامة التي توليها الدولة الاهتمام والرعاية في إطار مبادرة بداية جديده لبناء الإنسان المصري، وقد عبر السادة رواد الدار عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تمت في جو أسري.

تأتي هذه الزيارة بناءً على قرار مجلس الجامعة بتنظيم زيارات دورية بصفة شهرية بالتناوب بين الكليات، لدار المسنين بشرق النيل، وذلك إيماناً بأهمية الدور المجتمعي للجامعة وكلياتها.

أعضاء هيئة التدريس الخدمة الاجتماعية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بداية جديدة لبناء الإنسان جديدة