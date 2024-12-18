موجة برد وأمطار تضرب 4 محافظات.. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من محافظة مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصبح متوسطة الشدة مع تقدم الوقت.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على محافظات الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع غدًا الخميس أن تزداد حدة الأمطار على محافظة مطروح لتصل إلى حد الغزارة في بعض المناطق، بينما تشهد محافظات الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ أمطارًا متوسطة الشدة اعتبارًا من مساء الخميس.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انه تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية كثيقة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار متوسطة على محافظة مطروح وتكون خفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة.

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