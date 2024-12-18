جامعة قناة السويس تناقش مشروعات محو الأمية وبرامج التدريب والقوافل المجتمعية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في دعم المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية تفعيل مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

وأوضح مندور، أن الجامعة ستقدم حوافز للطلاب كتشجيع لهم، مع تخصيص مساحة على الموقع الإلكتروني للجامعة لتعريفهم بأهمية المشروع وأهدافه، كما سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني للدارسين الأميين عبر تطبيق إلكتروني متكامل يربط بين قاعدة بيانات الجامعة والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

جاءت تلك التوجيهات على رأس جدول أعمال مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع.

وخلال المجلس، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، أن المناقشات شملت تشكيل لجان خاصة بمحو الأمية داخل كل كلية، وتتكون هذه اللجان من وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى منسق محو الأمية وممثلين عن الأقسام المختلفة.

وأضافت أن الجامعة ستنظم مسابقة لاختيار أفضل كلية مشاركة في المشروع وتكريمها بنهاية كل دورة امتحانية، مع تخصيص أسبوع بالفصل الدراسي الأول لعقد لقاءات تعريفية وتشجيعية للطلاب لتوضيح دورهم وأهمية المشاركة.

كما ناقش المجلس أهمية إقامة شراكات فعالة مع الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ومديرية التربية والتعليم ومكاتب التضامن الاجتماعي؛ بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.

وأكدت دينا أبو المعاطي أن الجامعة ستعقد دورات تدريبية للطلاب لاكتساب المهارات الأساسية لتعليم الكبار وطرق التدريس الملائمة لهم، وتم اقتراح التعاون مع المؤسسات المجتمعية لمحو أمية العمالة داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص جهود لمسح شامل لأميي ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتولى قسم التربية الخاصة بكلية التربية توفير الترجمة إلى لغة الإشارة وطريقة برايل.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقرير القوافل المجتمعية المنفذة ضمن مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية"، كما استعرض التقرير الخاص بالقوافل المجتمعية التي نفذتها الجامعة خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر، والتي استهدفت تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للمجتمعات الأكثر احتياجا والتي شملت:

قافلة شاملة إلى قرية الزغابة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث استفاد منها 505 مواطن، من خلال تقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة.

قافلة طبية إلى حي عتاقة بمحافظة السويس ضمن المبادرة ذاتها، واستفاد منها 701 مستفيد.

قافلة إلى المدرسة الفكرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، واستهدفت 387 مستفيد.

قافلة إلى قرية نفيشة بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة "بداية"، حيث استفاد منها 744 مواطن.

قافلة طبية (حملة طرق الأبواب) إلى قرية البياضية ضمن مبادرة "بداية"، واستهدفت 100 مستفيد.

قافلة لمركز الخدمات الطلابية لذوي الإعاقة ضمن مبادرة "بداية"، والتي استفاد منها 192 طالبا وطالبة.

وعلى صعيد البرامج التدريبية، أوضح المجلس أن الجامعة نظمت 22 دورة تدريبية خلال شهر نوفمبر، استفاد منها 1210 متدربين.

كما اعتمد المجلس خطة جديدة للقوافل الاستثنائية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك لتكثيف الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي والاهتمام بالصحة العامة خلال عام 2025.

وتناول الاجتماع تقرير إدارة قطاع خدمة المجتمع حول الأنشطة التوعوية التي نظمها خلال الشهر ذاته، حيث تم عقد 64 فعالية متنوعة شملت ندوات، وورش عمل، ولقاءات حوارية وزيارات مجتمعية، واستفاد منها 3321 مشارك.

كما ناقش المجلس تقرير البرامج التخصصية المقدمة لخريجي كلية الزراعة، والتي تضمنت دورة تدريبية حول أساسيات مقاولات اللاندسكيب بواقع 24 ساعة تدريبية على مدار خمسة أسابيع.

واستعرض البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين للغات والثقافة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستهدف معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس تقرير الإدارة العامة للخدمات الطبية، والذي تناول مشاركة الفريق الطبي في القوافل المخطط لها خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تسعى الجامعة إلى استمرار تقديم خدمات صحية متكاملة ودعم المجتمعات الأكثر احتياجا ضمن جهودها المجتمعية المستمرة.