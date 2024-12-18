إزالة 102 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 102 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر وحتى 17 من نفس الشهر" وصل إلى 102حالة بواقع (19 حالة تعد ببناء مخالف على 4936 متر أملاك دولة+ 83 حالة على مساحة 3 أفدنة و17 قيراطاً أرض زراعية)، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208 حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.