الأرصاد: موجة باردة وأمطار وانخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرار في الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، مع زيادة فترات سطوع الشمس ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أن الأجواء الخريفية معتدلة صباحا وتكون مائلة للبرودة على بعض المحافظات الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، أن هناك انخفاضات ملحوظة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر وتسجل 12 أو 10 درجات، موضحا أن هناك فرصا لسقوط الأمطار متوسطة الشدة على محافظة مطروح وخفيفة على الإسكندية والبحيرة ,كفر الشيخ.

كما تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال يومي الخميس والجمعة، مما سيؤدي إلى سقوط الأمطار على محافظة مطروح بشكل خاص والتي تعد الأكثر تأثرا بها، فيما تشمل الأمطار جميع المحافظات الشمالية يوم الجمعة مع انخفاض في قيم درجات الحرارة لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى أقل من 20 درجة ونشاط للرياح يزيد من شعورنا بالبرودة.