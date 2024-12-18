رئيس جامعة حلوان يلتقي بمجلس اتحاد الطلاب

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بمجلس اتحاد الطلاب على مائدة الغداء بفندق كلية السياحة والفنادق بمشاركة نخبة من القيادات الجامعية، شملت الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على الدور المحوري للأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية في تشكيل شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وشدد على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز روح الانتماء وبناء جسور التواصل المباشر بين إدارة الجامعة والطلاب والعمل على توعية الزملاء والاهتمام بالأنشطة المتنوعة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية.

كما دعا إلى ضرورة التركيز على القراءة والتثقيف، والعمل كحلقة وصل فعالة بين الطلاب وقيادات الجامعة لحل التحديات التي قد تواجههم.

وشدد على أهمية الوحدة والتماسك بين الطلاب، معتبرًا ذلك أساسًا جوهريًا لتحقيق التطور المنشود داخل المؤسسة التعليمية.