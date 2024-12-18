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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية اليوم
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تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري , في مستهل  تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 , تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري , و الذي يعرض  حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري علي  مدار تعاملات اليوم في  تحديث لحظي .

سجل متوسط سعر صرف  الدولار الأمريكي  فى البنك المركزي المصري نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف  اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.21 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.


سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.42 جنيه للشراء و 64.60 جنيه للبيع.


فيما سجل  سعر صرف الفرنك السويسري , مقابل الجنيه المصري , بداية اليوم الأربعاء  في البنك المركزي المصري نحو 56.55 جنيه للشراء و 56.72 جنيه للبيع.


و جاء سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري, مستهل اليوم عند  نحو 32.95 جنيه للشراء و 33.04 جنيه للبيع.

 

و سجل متوسط سعر صرف  اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري,  نحو 6.96 جنيه للشراء و 6.98 جنيه للبيع.

 

و بالنسبة لأسعار صرف  العملات العربية مقابل الجنيه المصري , في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء , و أشهرها و أكثرها تداولا (الريال السعودي , و الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي ) . 


سجل متوسط سعر صرف  الريال السعودي في البنك المركزي المصري,  نحو 13.50 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.


و تراجع سعر صرف الدينار الكويتي  , مقابل الجنيه المصري , بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.85 جنيه للشراء و 165.38 جنيه للبيع.


و سجل متوسط سعر صرف  الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري, اليوم الأربعاء  نحو 13.80 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.


 

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