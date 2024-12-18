أسعار العملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري , في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 , تراجعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري , و الذي يعرض حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم في تحديث لحظي .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.21 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.



سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.42 جنيه للشراء و 64.60 جنيه للبيع.



فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري , مقابل الجنيه المصري , بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 56.55 جنيه للشراء و 56.72 جنيه للبيع.



و جاء سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري, مستهل اليوم عند نحو 32.95 جنيه للشراء و 33.04 جنيه للبيع.

و سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري, نحو 6.96 جنيه للشراء و 6.98 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري , في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء , و أشهرها و أكثرها تداولا (الريال السعودي , و الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي ) .



سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري, نحو 13.50 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع.



و تراجع سعر صرف الدينار الكويتي , مقابل الجنيه المصري , بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.85 جنيه للشراء و 165.38 جنيه للبيع.



و سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري, اليوم الأربعاء نحو 13.80 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.



