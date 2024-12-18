مدير مدرسة النيل بقنا: معايير عالمية ومهارات متكاملة.. وإجراءات واضحة لقبول الطلاب

رصدت «البوابة نيوز»، تفاصيل اليوم الدراسي داخل مدرسة النيل المصرية الدولية بقنا، حيث التقت بالمسؤولين والمعلمين للتعرف على برنامج الدراسة وآليات العمل داخل المدرسة.

كما استمعت إلى شرح من الأخصائيين حول دورهم في دعم الطلاب، وشاركت في متابعة حصص الأنشطة المختلفة.

وأكد المعلمون أن المناهج التعليمية في المدرسة تركز على تنمية التفكير النقدي وتعزيز المهارات العملية لدى الطلاب، بما يواكب أحدث الأساليب التربوية ويؤهلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد الدكتور أبو بكر علي سيد، مدير مدرسة النيل المصرية الدولية فرع قنا، أن المدرسة تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا منذ تأسيسها عام 2010، حيث تخدم المحافظة بمراحلها التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية.

وأوضح أن المدرسة تعتمد على تطوير مهارات الطلاب أكاديميًا، اجتماعيًا، وثقافيًا من خلال منظومة تعليمية متكاملة تربط نواتج التعلم بالواقع عبر الأنشطة والرحلات الميدانية.

وأشار إلى أن اختيار المعلمين يتم بعناية بعد اجتيازهم اختبارات متعددة، يليها تدريبات مستمرة على مدار العام، لضمان تقديم أفضل مستوى تعليمي.

وفيما يخص قبول الطلاب، أوضح «علي»، أن التقديم يبدأ عبر الموقع الإلكتروني، ثم يخضع الطلاب لاختبارات أكاديمية وسلوكية، ومقابلات شخصية للتأكد من توافقهم مع نظام المدرسة. كما تتم مقابلة أولياء الأمور للتأكد من قدرتهم على دعم أبنائهم لتحقيق الأهداف التعليمية المشتركة.

وأضاف: الإقبال على المدرسة يفوق الأماكن المتاحة، حيث يضم الفرع حاليًا 950 طالبًا من مختلف مراكز المحافظة، وتُحدد أعداد القبول وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل مرحلة تعليمية.

وحول المصروفات، أوضح أنها تتراوح بين 26 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وهي مناسبة مقارنة بمصروفات المدارس الدولية، وتشمل الكتب المستوردة ومصاريف التشغيل والامتحانات.