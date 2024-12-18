القبض على أوزبكستاني مشتبه به في اغتيال جنرال الكيماوي الروسي

​أعلنت هيئة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء، توقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، أمس الثلاثاء في موسكو، في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

وقالت الهيئة في بيان إن مواطناً من أوزبكستان من مواليد عام 1995، أُوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، ومساعده إيليا بوليكاربوف. وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه فيه أكد أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته.

وتبنَّت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف حادثة قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية، اللفتنانت جنرال إيغور كيريلوف، ومساعده، بانفجار قرب مبنى سكني جنوب شرقي موسكو، صباح أمس الثلاثاء.

أكد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني قتل كيريلوف في عملية خاصة، مضيفاً أن أوكرانيا تَعُدُّ كيريلوف مجرم حرب، وهدفاً مشروعاً تماماً، واتهمته بإصدار الأوامر باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد قواتها في الحرب.

ويخضع الجنرال كيريلوف لعقوبات أصدرتها المملكة المتحدة، بسبب الاشتباه باستخدامه أسلحة كيماوية في أوكرانيا وهو يعد أكبر مسؤول في الجيش الروسي يُستهدف على الأراضي الروسية منذ شن روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.