حورية فرغلي.. فارسة تخطت حواجز المعاناة بإرادة وصبر

تهوى الفنانة حورية فرغلي الفروسية منذ صغرها وفازت بلقب بطولة مكتوم لقفز الحواجز عام 2001 حيث كانت تمثل دولة الإمارات وقتها، وفى العام التالى حصلت على لقب ملكة جمال مصر.

مرت بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت في تجاوزها بإرادة حديدية، ومقاومة الآلام في سبيل التمسك بالحياة، إذ أنها لم تعرف طريقًا لليأس والاستسلام، على الرغم ما واجهته من معاناة.

ولدت عام 1977، مرت بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت في تجاوزها بإرادة حديدية، ومقاومة الآلام في سبيل التمسك بالحياة، إذ أنها لم تعرف طريقًا لليأس والاستسلام، على الرغم ما واجهته من معاناة.

وتستعرض "البوابة نيوز" كواليس حياتها التي أدلت بها في إحدى البرامج التليفزيونية.

4 عمليات في 4 شهور

عانت من أزمة صحية بسبب أنفها التي أجرت فيها عدد من العمليات الجراحية والتي أثرت عليها.

روت الفنانة حورية فرغلي الصعوبات التي مرت بها في لقاء تليفزيوني سابق لها، قائلة: “أنا عملت العملية وكنت فاكرة إنها عملية واحدة وأسبوع وخلاص، الدكتور فاجئني وقالي أربع عمليات وهتقعدي هنا أربع شهور، كان بين كل عملية والتانية ثلاث أسابيع وكل عملية 12 ساعة، فكان الموضوع مؤلم جدًا”.

وتابعت: “الحمد لله بعد العملية حاسة الشم رجعتلي لأني قعدت أربع سنين أنا معرفش باكل إيه، مفيش استطعام لأي حاجة، العطور بشتريها لو كان شكلها حلو مبشمش خالص، مكنش هاممني شكلي على قد إن أنا مش عارفة أعيش، معرفش أتذوق أو أشم حاجة، أول حاجة عملتها بعد ما شلت البلاستر بكيت وشكرت ربنا على النعمة”.

واستكملت فرغلي حديثها قائلة: “آخر حاجة كنت بفكر فيها أن شكلي يرجع كويس، رغم أن أنا فقدت الثقة بنفسي صراحة في الكم سنة اللي فاتوا، كنت حاطة فويل على المرايات كلها وما بطلعش برا الأوضة، أنا من سنتين ما بصتش لنفسي في مراية خالص”.

الأمومة والإنجاب

ظهرت الفنانة حورية فرغلي في إحدى البرامج التليفزيونية وتحدثت عن أسوأ خمس سنوات مرت عليها في حياتها وتحديدًا موضوع الإنجاب، وقالت: “الدكتور طلب مني أن أتزوج بين سن الثلاثين والأربعين، هو مستحيل لأن شكل الرحم مش طبيعي ما يشلش طفل، لازم كله يتشال، أنا مش قادرة آخد قرار أشيل الرحم، لإني شفت بنات عملوا العملية ولكن حياتهم تغيرت”.

أبرز أعمال حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي في فيلم "كف القمر، كلمني شكرًا، حلم عزيز، قلب الأسد، القشاش، سالم أبو أخته، هز وسط البلد، طلق صناعي" ومن أبرز أعمالها الدرامية: “سيدنا السيد، حكايات بنات، بدون ذكر أسماء، ساحرة الجنوب، مملكة الغجر، الحالة ج و أيام”.