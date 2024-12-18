رئيس جامعة المنوفية يشهد تنظيم ورشة عمل لبرامج ISF وHULT PRIZE

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، تنظيم ورشة العمل التعريفية لبرامج ISF وبرنامج HULT PRIZE، تحت شعار "انضم إلينا بابتكارك".

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة غادة على حسن المنسق التنفيذي للعلاقات الدولية ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة.

رحب الدكتور أحمد القاصد بالطلاب، قائلا: إن الدولة تدعم النوابغ والمبتكرين وتشجع على تسجيل براءات الاختراع في كل المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما داعم للشباب ويسعى لتمكينهم ويحرص على مشاركتهم فى كافة المشروعات التى يشهد افتتاحها لكونهم بناة المستقبل .

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تضع الطلاب فى مقدمة الاهتمامات، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب الفائقين والمتميزين علميا ورياضيا من خلال عدد من الوحدات والمراكز داخل الجامعة بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التى تقوم بها رعاية الطلاب بالجامعة، موضحا أن الجامعة يوجد بها مركزا لدعم المبتكرين والنوابغ وهو يهتم بثقل كافة المواهب الموجودة لدى الطلاب .

ولفت "القاصد" إلى أن الجامعة تسعي إلى عمل حاضنات أعمال وشركات متخصصة لدعم الطلاب المبتكرين والنوابغ، ودعا الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من بنك المعرفة المصري وأن يكونوا داعمين لزملائهم الجدد وتعرفيهم بطرق المشاركة في المسابقات العلمية .

وحث الدكتور أحمد القاصد الطلاب على حضور ورش العمل التي تناقش آلية المشاركة في مسابقة "هالت برايز" الدولية لطلاب الجامعات، والتي تعد أكبر منصة في العالم لرعاية المشروعات الابتكارية التنموية الملحة بالمجتمعات.

كما أكد الدكتور ناصر عبدالباري، ضرورة العمل الجماعي، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، والعمل على تبني وتطوير أفكارهم البحثية، وتنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية لهم.

ودعا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلاب الجامعة إلى المشاركة في المنصات المحلية والدولية للمشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والتي من أهمها حاليا مسابقة "هولت برايز".

كما أشار الدكتور حازم النائب السابق للدراسات العليا والبحوث، إلى أن المشاركة بمسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعد فرصة مثالية لرعاية أفكار الطلاب الموهوبين والمتميزين في ريادة الأعمال، مؤكدا أن الجامعة تتولى دائما رعاية الطلاب ذوى المهارات الابتكارية ومساعدتهم على توثيق مشاريعهم وأفكارهم الفكرية من خلال مكتب تسجيل براءات الاختراع بالجامعة ومساعدة الطلاب على توثيق المشروعات وحماية حقوقهم الملكية والفكرية، مشيرا إلى أن مثل تلك المشروعات التي يقدمها الطلاب هي بمثابة حلول وتطبيقات مبتكرة للقضاء على مشكلات الصناعة والزراعة والمجال الطبي الواسع وترشيد استهلاك الطاقة والوقود وحل مشكلات البيئة المتفاقمة.

كما أوضحت الدكتورة غادة حسن منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة ماهية مسابقة "هولت برايز " وهي إحدى المسابقات للمشاريع الابتكارية الاستثمارية، كما أنها مسابقة تعقد سنويا لطلبة الجامعات من مختلف العالم حيث تتنافس الفرق المشاركة حول تنفيذ مشاريع وأعمال ريادية تهدف إلى حل مشكلة قطاع معين كالمياه والطاقة. التعليم والزراعة وغيرها من المشكلات الملحة التي تحتاج إلى مشروعات ابتكارية قادرة على إيجاد حلول تطبيقية. كما أكدت على أن هذه المسابقة تعمل على إحداث تغير مجتمعي من خلال التعليم وريادة الأعمال فضلا على عنصر التحفيز الذي تقدمه المسابقة للفرق الفائزة لمشروعات ريادة الأعمال وجوائز مالية قيمة للفريق الفائز ودعمه لتمثيل مصر عالميا.

كما قدم الدكتور مؤمن رجب غزير، مدير برامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرض وافي عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) عن نشأة الصندوق وبرامجه المتاحة وكيفية التقديم علي الموقع ، وأشار إلي الدورات التي يجب الحصول عليها في مجال ريادة الأعمال واستقبل استفسارات الحضور حول برامج isf المختلفة.

وعرض د سعد عاطف ، مدير مكتب براءة الاختراع بالجامعة، عن كيفية حماية الأفكار والابتكارات والاختراعات وعرض طرق حماية الأفكار من السرقات قبل وبعد المسابقات.

كما عرضت الطالبة سلمي المعز، تجربتها في المشاركة في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة التي أقيمت بالجامعة ووصولها الي نهاية المسابقة وبرنامج Genz،أحد برامج الصندوق هو مسابقة “هالت برايز” العالمية، وهي مسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على تطوير حلول للمشاكل الاجتماعية الملحة من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية ، ويتنافس خلاله الطلاب من جميع أنحاء العالم على جائزة قدرها مليون دولار، والتي سيتم تقديمها في النهائيات المقرر عقدها هذا العام في مدينة لندن.

كما قامت الطالبة زهراء عيسى، منسقة “هالت برايز” بجامعة المنوفية، بشرح شروط التقديم والاشتراك في المسابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تحدي هذا العام والجدول الزمني للمسابقة على مدار العام.

وقام محمد الفاتح، منسق “هالت برايز” في مصر، بشرح كيفية التقديم للمسابقة والدور الذي يقوم به المتطوعون في “هالت برايز” لمساعدة الطلاب على تقديم أفكارهم وإبداعاتهم. كما استعرض أحد النماذج الناجحة من العام الماضي، والتي تأهلت إلى نهائيات المسابقة الدولية في لندن ومثّلت مصر.

أشرف على تنظيم اللقاء، د. محمد لطفي المنسق التنفيذي للوافدين بالجامعة ود. صلاح دياب نائب المدير التنفيذي لمركز isf بالجامعة، بالإضافة إلى أعضاء مكتبي العلاقات الدولية ومكتب الوافدين، د. ياسمين عبد العزيز، رشا سعيد،وأحمد سعد.