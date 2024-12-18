الأهلي يحسم صفقة مصطفى العش مدافع زد

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة مصطفى العش، مدافع نادي زد لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل إصرار السويسري مارسيل كولر على التعاقد مع مدافع مميز في الفترة المقبلة.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع إدارة نادي زد لضم مصطفى العش في الميركاتو الشتوي مقابل مبلغ مالي إلى جانب الحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الأحمر.

وقال مصدر بالأهلي إن النادي اقترب من حسم الصفقة بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي زد على جميع التفاصيل.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي عرض في البداية انتقال كريم نيدفيد وسمير محمد لاعب فريق الشباب إلى صفوف نادي زد، بالإضافة إلى مبلغ مالي، ولكن نادي زد طلب الحصول على "نيدفيد" فقط بالإضافة لمبلغ مالي.

حمدي فتحي أول صفقات الأهلي المونديالية

أعلن النادي الأهلي رسميًا، خلال الساعات القليلة الأخيرة، التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الفريق السابق، على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الوكرة القطري لتعزيز صفوف الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.