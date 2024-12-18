ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

برابوو سوبيانتو رئيس
برابوو سوبيانتو رئيس إندونيسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد خلال الساعات المقبلة بالقاهرة مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا الرئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

وعقد المؤتمر في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث تناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة، لاسيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني، والمعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا