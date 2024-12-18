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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

روسيا عن منفذ اغتيال ضابط بارز: تم تجنيده من الاستخبارات الأوكرانية

روسيا
روسيا
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أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تم اعتقال مرتكب جريمة قتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي وهو مواطن من أوزبكستان يبلغ من العمر 29 عاما، اليوم الأربعاء.

فيما أعلن الأمن الروسي، أن مرتكب الهجوم ضد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية.    

وكانت لجنة تحقيق روسية، أفادت بمقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيجور كيريلوف، أمس الثلاثاء، جراء انفجار في العاصمة موسكو، وهو ما أكده مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، واصفا الأمر بأنه عملية اغتيال.

روسي استخبارات الاستخبارات الأوكرانية الإشعاع البيولوجي