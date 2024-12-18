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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الباكستاني على هامش قمة الدول الثماني النامية.. صور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اجتماعا مع نظيره الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بمصر اليوم.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني فى اللقاء عن شكره وتقديره للحكومة المصرية والتنظيم المتميز لقمة مجموعة الدول الثماني النامية مشيدًا بكرم الضيافة المصرية. 

وأكد عمق العلاقات التاريخية والمتعددة الجوانب بين باكستان ومصر والتي تقوم على أسس مشتركة من الإيمان والقيم والتقارب الثقافي.

وخلال الاجتماع ثمن الطرفان مستوى التعاون المثمر بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف معربين عن تطلعهما لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والثقافية والاقتصادية. 

واتفق الجانبان على ضرورة تعميق الاتصالات بين الشعبين والعمل المشترك لاستغلال الإمكانات الكبيرة في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما تناولت المحادثات تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة الغربية. 

وأشاد السيناتور إسحاق دار بالدور المصري المحوري في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد الجانبان أهمية إيجاد حل دائم وعادل للأزمة الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، ووجه السيناتور إسحاق دار دعوة الدكتور بدر عبد العاطي لزيارة باكستان في المستقبل القريب.

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اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصري على هامش قمة الدول الثماني النامية لتعزيز على هامش قمة الدول الثماني النامية لتعزيز العلاقات الثنائية عمق العلاقات التاريخية والمتعددة الجوانب بين باكستان ومصر