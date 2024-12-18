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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيهاب فهمي: نجاح شخصية «شعبان الجرابعة» في «برغم القانون» فاق توقعاتي

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي
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كشف الفنان إيهاب فهمي عن كواليس مشاركته في مسلسل برغم القانون، وكيف استعد لشخصية شعبان الجرابعة واللوك الذي ظهر به بالمسلسل.

وقال الفنان إيهاب فهمي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، "نجاح مسلسل برغم القانون ونجاح شخصية شعبان الجرابعة فاق توقعاتي، وشركة فنون مصر قدمت مجهودا عظيما للغاية كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة".

كما أضاف الفنان إيهاب فهمي، أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم المتميزين وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي قدمت أداء رائعا للغاية في أول بطولة مطلقة لها وكواليس العمل معها كانت رائعة حيث أنها فنانة متميزة وموهوبة.

وتابع «فهمي» قائلا: "جميع من شارك في المسلسل قدم أداءً متميزًا وهذا ظهر على الشاشة بعد عرض المسلسل، والحمد لله المسلسل حقق النجاح الذي يليق بالمجهود الكبير الذي تم بذله في المسلسل كي يخرج بأفضل صورة ممكنة".

الفنان ايهاب فهمي شعبان الجرابعة برغم القانون مسلسل برغم القانون