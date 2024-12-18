ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيهاب فهمي لـ«البوابة نيوز»: سعيد بنجاح مسلسل «برغم القانون» وردود فعل الجمهور كانت رائعة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدث الفنان إيهاب فهمي عن كواليس مشاركته في مسلسل برغم القانون وكيف استعد لشخصية شعبان الجرابعة واللوك الذي ظهر به بالمسلسل.

وقال الفنان إيهاب فهمي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، «سعيد جدًا بنجاح مسلسل "برغم القانون"، حيث أن ردود فعل الجمهور كانت رائعة للغاية والحمد لله أشاد الجميع بالمسلسل الذي خطف الأنظار، ونجاح المسلسل ونجاح شخصية شعبان الجرابعة فاق توقعاتي، وشركة فنون مصر قدمت مجهودا عظيما للغاية كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة».

وتابع الفنان إيهاب فهمي حديثه، قائلا: «كواليس المسلسل كانت رائعة حيث أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم المتميزين وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي قدمت أداء رائعا للغاية في أول بطولة مطلقة لها وكواليس العمل معها كانت رائعة حيث أنها فنانة متميزة وموهوبة».

إيهاب فهمي الفنان ايهاب فهمي مسلسل برغم القانون برغم القانون شخصية شعبان الجرابعة