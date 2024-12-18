إيهاب فهمي لـ«البوابة نيوز»: سعيد بنجاح مسلسل «برغم القانون» وردود فعل الجمهور كانت رائعة

تحدث الفنان إيهاب فهمي عن كواليس مشاركته في مسلسل برغم القانون وكيف استعد لشخصية شعبان الجرابعة واللوك الذي ظهر به بالمسلسل.

وقال الفنان إيهاب فهمي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، «سعيد جدًا بنجاح مسلسل "برغم القانون"، حيث أن ردود فعل الجمهور كانت رائعة للغاية والحمد لله أشاد الجميع بالمسلسل الذي خطف الأنظار، ونجاح المسلسل ونجاح شخصية شعبان الجرابعة فاق توقعاتي، وشركة فنون مصر قدمت مجهودا عظيما للغاية كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة».

وتابع الفنان إيهاب فهمي حديثه، قائلا: «كواليس المسلسل كانت رائعة حيث أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم المتميزين وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي قدمت أداء رائعا للغاية في أول بطولة مطلقة لها وكواليس العمل معها كانت رائعة حيث أنها فنانة متميزة وموهوبة».