ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الأمن يدعو لتلبية تطلعات السوريين ومنع عودة "داعش"

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار الأممي 2254. وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وأكد المجلس أن العملية السياسية يجب أن تلبي تطلعات الشعب السوري وتمكنه من تحديد مستقبله بشكل ديمقراطي.

 

وشدد المجلس على أهمية منع تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

 

كما حث المجلس على تقديم دعم دولي إضافي لتعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في مختلف أنحاء سوريا، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب السوري.

داعش الجماعات الإرهابية مجلس الأمن الدولى سوريا الشعب السوري