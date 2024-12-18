مسار محفوف بالمخاطر.. هل أردوغان هو الرابح الأكبر فى الاضطرابات السورية؟

خبراء غربيون: أنقرة لاعب رئيسى فى المشهد الجديد بعد دعمها منذ سنوات لهيئة تحرير الشام

فى أعقاب الانهيار الدرامي لنظام بشار الأسد، يقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أهبة الاستعداد كمستفيد رئيسى محتمل من الاضطرابات فى سوريا. ومن خلال التحالفات الاستراتيجية والتحركات المحسوبة، يهدف أردوغان إلى تأكيد نفوذ تركيا، وتعزيز مكانته المحلية، ومعالجة الطموحات الإقليمية القديمة. ومع ذلك، فإن هذا المسار محفوف بعدم اليقين، حيث يسلط الخبراء الضوء على التوازن الدقيق الذى يجب على تركيا الحفاظ عليه لتأمين مصالحها.

تحول القوة فى سوريا

أدى الإطاحة الأخيرة بحكومة الأسد إلى دفع شمال سوريا إلى صراع متصاعد. واغتنم أردوغان الفرصة، وعزز حضور تركيا فى حين استهدف خصمه الدائم، المقاومة الكردية. وكما لاحظت الدكتورة بورجو أوزجليك من معهد الخدمات المتحدة الملكي، فإن تركيا تبرز كلاعب رئيسى فى المشهد السورى الجديد. لقد أتى دعم أردوغان الطويل الأمد للفصائل الإسلامية، وخاصة هيئة تحرير الشام، بثماره حيث تلعب الجماعة المسلحة دورًا محوريًا فى الفراغ فى السلطة الذى خلفه سقوط الأسد.

يؤكد خطاب أردوغان على تطلعاته العثمانية. ويعكس إشارته إلى العلاقات التاريخية مع المدن السورية رؤيته للقيادة التركية فى المنطقة. يؤكد إزجى بشاران، الباحث المقيم فى أكسفورد، أن تصوير أردوغان لنفسه باعتباره المنتصر النهائى يتردد صداه محليًا، مما يرفعه فوق منافسيه السياسيين. ومع ذلك، خلف الكواليس، تكافح أنقرة مع التحديات للحفاظ على موقعها الجديد وسط ديناميكيات سوريا المتطورة.

نفوذ وسط الفوضى

إن المناورات العسكرية والسياسية المحسوبة لتركيا فى سوريا تشكل محورًا لأهداف أردوغان الأوسع. من خلال إعطاء الضوء الأخضر لهيئة تحرير الشام والجيش الوطنى السورى المدعوم من تركيا للتقدم نحو حلب، سهّل أردوغان سقوط الأسد مع تأمين السيطرة على معاقل كردية رئيسية. إن الاستيلاء الأخير على تل رفعت ومنبج يسلط الضوء على نية تركيا إبعاد القوات الكردية عن الحدود وإنشاء ممر موالٍ لتركيا يمتد إلى العراق.

إن أحد المحركات المحلية الرئيسية لسياسة أردوغان تجاه سوريا هو إعادة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سورى يقيمون حاليًا فى تركيا. ومن شأن عودتهم أن تعالج السخط العام وتتماشى مع وعد أردوغان بالاستقرار. ومع ذلك، فإن الإغراء الاقتصادى لإعادة الإعمار مهم أيضًا. يصف بشار ان استراتيجية أردوغان بأنها نهج "نيوليبرالى عملي"، يستفيد من العقود المربحة لشركات البناء التركية لإعادة بناء سوريا وتعزيز نفوذ أنقرة فى هذه العملية.

قد يكون الهدف النهائى لأردوغان هو الضغط على الأكراد لوقف عمليات حزب العمال الكردستانى داخل تركيا، وتأمين الانتصارات السياسية والعسكرية. ومع ذلك، لا يزال الوضع متقلبا، مع احتمال أن يؤدى التهديد بتجدد الصراع المدنى أو عودة ظهور داعش إلى عرقلة أهداف أردوغان.

تتضمن جهود تركيا لتحقيق الاستقرار والتأثير فى سوريا أيضا مبادرات دبلوماسية. فقد زار رئيس استخبارات أنقرة دمشق مؤخرا لتعزيز العلاقات مع الحكومة التى تقودها هيئة تحرير الشام، وهو ما قد يساعد فى تخفيف التوترات الطائفية. وكما تؤكد خبيرة السياسة غونول تول، فإن العلاقات الطويلة الأمد بين تركيا والجماعات الإسلامية تضعها فى وضع فريد من نوعه للتنقل عبر المشهد السياسى الممزق فى سوريا.

موازنة المخاطر والمكافآت

ومع ذلك، فإن التحالفات الهشة والمصالح المتنافسة فى سوريا تعنى أن أردوغان يجب أن يتعامل بحذر. ذكّر أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، القادة الأتراك بالهدف المشترك المتمثل فى منع داعش من الظهور مرة أخرى، مؤكدًا على الحاجة إلى اليقظة المستمرة فى سوريا.

إن تصرفات أردوغان فى شمال سوريا قد تعزز دور تركيا كقوة إقليمية أو تورطها فى المزيد من الفوضى. وبينما يدافع علنًا عن نجاحاته، يواجه الرئيس التركى سرًا عدم اليقين بشأن النتائج التى ساعد فى تحريكها. ومع إعادة بناء سوريا، يظل السؤال ما إذا كان أردوغان سيحقق نفوذًا دائمًا أم سيواجه ردود فعل عنيفة من الديناميكيات المتقلبة التى يسعى إلى السيطرة عليها.

مقامرة محسوبة

إن سعى أردوغان إلى الهيمنة الإقليمية فى سوريا يجسد الفرصة والمخاطر. وإذا ساد الاستقرار، فإن تركيا ستستفيد اقتصاديًا واستراتيجيًا. ومع ذلك، فإن الشبكة المعقدة من العوامل العرقية والسياسية والدولية تهدد بتفكيك هذه الخطط، مما يجعل أردوغان يعتمد على الدبلوماسية البارعة والمرونة فى مواجهة التحديات غير المتوقعة.



