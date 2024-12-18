الإرياني: ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم وانتهاكات فادحة بحق الشعب اليمني

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي بارتكاب جرائم وانتهاكات فادحة بحق الشعب اليمني منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء.

وأوضح الإرياني - حسبما ذكرت الفضائية اليمنية - أن ميليشيا الحوثي سلبت من اليمنيين حياتهم وأمنهم ومستقبلهم، ودمرت البنية التحتية وزرعت الفوضى والانقسامات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الميليشيا استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل وجرح مئات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف أن الحوثيين ارتكبوا جرائم اختطاف وإخفاء قسري بحق عشرات الآلاف من السياسيين والصحفيين والناشطين، كما اختطفت الميليشيا، آلاف النساء على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

وتابع الإرياني أن الميليشيا حولت المدارس إلى معسكرات لتدريب الأطفال وتجنيد الآلاف منهم قسرا، وغرس الأفكار المتطرفة فيهم، في واحدة من أكبر عمليات تجنيد الأطفال في التاريخ الحديث.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الحوثيين يقومون بزرع الألغام بشكل عشوائي في المنازل والمدارس والطرق والأسواق، محولين المدن والقرى إلى حقول موت، ما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف من المدنيين الأبرياء وإصابة العديد منهم بإعاقات دائمة.