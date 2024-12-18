محمد جميل: مهرجان الرياض للمسرح من أهم مهرجانات السعودية

في إطار من الفانتازيا تدور أحداث مسرحية “السقوط من نص دافىء” المشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، والتي عرضت على خشبة المسرح الأزرق في ثاني أيام المهرجان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تناول العرض قصة «كلمة» حذفت من نصها الأصلي ووضعت في نص ليس لها، تهرب وتحاول العودة إلى نصها مرة أخرى ولكن كيف؟ فتذهب للكاتب والمحرر والرقابة للعودة.

المسرحية من تأليف أحمد آل بن حمضة، وإخراج محمد جميل، بطولة محمد جميل وعبد الجليل صالح وعلي الجلواح وحسن عوجان وديمة إخوان. إضاءة عادل القطان ومكساج وصوت حسين الخاتم وإدارة خشبة مكي عبد الله ومكياج وأزياء فاطمة الجشي.

أعرب المخرج محمد جميل عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح وقال: يعد من المهرجانات المهمة في المملكة العربية السعودية، ويأتي دعمه من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية ممثلة بوزارة الثقافة لتعزيز دور المسرح والفنون تهتم بجودة الحياة ودعم المواهب السعودية بشكل عام لتحقيق رؤية 2030.