مسؤول أمريكي: ضحايا القوات الكورية في كورسك «بالمئات»

أعلن مسؤول عسكري أمريكي كبير الثلاثاء أنّ القوات الكورية الشمالية تكبّدت "مئات" الضحايا في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إنّ "تقديرنا الأخير للضحايا الذين تكبّدتهم كوريا الشمالية هو مئات عدة" وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف أنّ هذا العدد "يشمل كلّ شيء من... المصابين بجروح طفيفة إلى القتلى في الميدان"، ويشمل عسكريين من "كل الرتب".

وأرجع المسؤول العسكري الأمريكي سبب هذه الخسائر الكبيرة إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى خبرات قتالية بالدرجة الأولى، وفق تعبيره.

وقال إن "هؤلاء ليسوا جنودا متمرّسين في المعارك. لم يسبق لهم أن شاركوا في القتال"، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر ساهم على الأرجح في "سبب تكبدّهم الخسائر التي لحقت بهم على أيدي الأوكرانيين" بحسب قوله.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الاثنين أن قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريّا شماليّا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غربا) التي تسيطر كييف على جزء منها منذ أغسطس الماضي.