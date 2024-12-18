اعتقال رومانييْن في علاقة بحادثة طعن صحفي بلندن

قالت الشرطة البريطانية الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجلين رومانييْن فيما يتعلق بطعن صحفي يعمل لدى مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في مارس الماضي.

وأصيب الصحفي البريطاني الإيراني بوريا زيراتي الذي يعمل لقناة إيران إنترناشونال بجروح في ساقه في الاعتداء الذي وقع بالقرب من منزله في ويمبلدون بجنوب غرب لندن.

وقادت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق وسط مخاوف من أن يكون قد استهدف بسبب عمله في شبكة الأخبار التلفزيونية التي تنتقد الحكومة الإيرانية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري إن نانديتو باديا (19 عاما) وجورج ستانا (23 عاما) وجهت إليهما تهم الاعتداء بقصد التسبب في أذى جسدي خطير وإلحاق إصابة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن الرجلين احتجزا في مطار هيثرو الثلاثاء بعد وصولهما على متن رحلة قادمة من رومانيا. وأضافت الشرطة أنه من المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 18 ديسمبر كانون الأول.

وكانت السلطات الرومانية اعتقلتهما في الرابع من ديسمبر كانون الأول، وأعادتهما إلى بريطانيا عن طريق وحدة التسليم الوطنية.

وأصدرت الشرطة البريطانية ومسؤولو أمن وسياسيون تحذيرات بشأن ما يقولون إنه استخدام إيران المتزايد لمجرمين بالوكالة عنها لتنفيذ هجمات في الخارج. وترفض إيران هذه الاتهامات.