نيويورك تايمز: أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال كيريلوف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن جهاز أمن الدولة الأوكراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الكيميائي الروسي إيغور كيريلوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا في جهاز أمن الدولة الأوكراني طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أوكرانيا هي المسؤولة عن الجريمة، مضيفا أن جهاز أمن الدولة يعد كيريلوف "هدفا مشروعا".

يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق، عن مصدر، أن وحدة أمن الدولة نفذت عملية قتل الجنرال الروسي إيغور كيريلوف.

ووفقا للجنة التحقيق الروسية، فقد تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كانت تقف بالقرب من مدخل مبنى سكني في موسكو، قتل على إثره كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف.

يشار إلى أن قائد قوات الدفاع الكيميائي اكتسب شهرة واسعة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حذر مرارا من استعداد أوكرانيا لاستفزازات بصنع "قنبلة قذرة"، كما اتهم الولايات المتحدة والدول الغربية ونظام كييف بمحاولة استخدام "القنبلة القذرة" لتشويه سمعة روسيا في المحافل الدولية وأمام الرأي العام، وكان كل تصريح من كيريلوف يحمل إثباتا ومدعوما بالأدلة والوثائق.