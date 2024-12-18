أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ديسمبر 2024، متأثرا باستقرار أسعاره عالميا انتظارا لما سيسفر عنه قرار الفيدرالي الأمريكى حول أسعار الفائدة خلال الساعات المقبلة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر تداولا ومبيعا في مصر” بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3790 جنيها للبيع و3770 جنيها للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار" 24 “ الأعلى فئة و قيمة بين الأعيرة المتداولة في الصاغة المصرية اليوم ” نحو 4331.5 جنيهًا للبيع 4308.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستهل تداولات اليوم نحو 3970.5 جنيه للبيع و 3949.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية اليوم ليسجل نحو 3248.5 جنيه للبيع مقابل نحو 3231.5 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار “ 14” في مصر بداية اليوم الأربعاء , فسجل 2526.75 جنيهًا للبيع و 2513.25 جنيه للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار" 12" في أسواق الصاغة اليوم الأربعاء 2165.75 جنيهًا للبيع , و 2154.25 جنيه للشراء.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 , مستهل تداولات اليوم نحو 1624.25 جنيهًا للبيع , و 1615.75 جنيه للشراء.

و بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” في الصاغة المصرية بداية اليوم , نحو 30.304 ألف جنيه .

وسجّل سعر الذهب عالميًا “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” حوالي 2644.25 دولار للبيع, و 2643.98 دولار للشراء.

في بورصات الذهب العالمية , انخفض سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وذلك مع استمرار تداولات الذهب العرضية منذ بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، من جهة أخرى يتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مما يزيد من الضغط على أسعار الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 2638 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات أمس الثلاثاء عند 2652 دولارا للأونصة بينما يتداول حالياً عند المستوى 2646 دولارا للأونصة.