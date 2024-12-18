بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 01:35 ص

تشهد محركات البحث حالة من الاهتمام الكبير؛ وذلك عقب الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات لشهر يناير بالزيادة الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن زيادة فى الحد الأدنى والحد الأقصى لها.

وقررت وزارة المالية تقديم صرف رواتب شهر ديسمبر الحالي للعاملين في كافة الوزارات والهيئات ليبدأ من 22 ديسمبر بدلًا من 24 ديسمبر كالمعتاد.



تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاش



الحد الأدنى للمعاش سيزداد ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا. أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه، بزيادة تصل إلى 1،520 جنيهًا.

كما ستتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه مقارنةً بـ12،600 جنيه في السابق. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الدعم المالي للمستفيدين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2025

ستبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2025، وسيستمر حتى نهاية الشهر.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن زيادة المعاشات عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص لذلك.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

تتوفر أماكن صرف المعاشات في العديد من المواقع لتلبية احتياجات المستفيدين، ومن أبرز هذه الأماكن:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البنوك.

منافذ البريد المصري.

الفئات المستفيدة من الزيادة

سيتم رفع المعاشات، وذلك من 1 يناير 2025، وتحديدًا للفئات التالية:

1. أصحاب المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه سيتم رفعها إلى 1500 جنيه.

2. المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 وأقل معاشهم من 1500 جنيه، سيتم رفعه إلى 1500 جنيه.

3. أصحاب المعاشات التي تبلغ 10،080 جنيه حاليًا سيتم رفعها إلى 11،600 جنيه.

4. المؤمن عليهم الذين كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11،600 جنيه، سيتم رفعها إلى 11،600 جنيه.

5. أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيه.

6. المؤمن عليهم بالحد الأقصى للاشتراك التأميني (12،600 جنيه) سيتم رفع الحد إلى 14،500 جنيه.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة

وفقًا للزيادة، تتغير شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر إلى التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وتسعى هذه الزيادات لتحسين مستوى المعاشات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية في مصر.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية كانت قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.