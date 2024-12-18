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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: لا يمكن لأحد أن يفرض على أوكرانيا موعدا للتفاوض

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن لأي جهة خارجية أن تفرض على أوكرانيا موعدا لبدء المفاوضات حول التسوية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "لا يمكن لأي واحد من خارج أوكرانيا أن يمليء على كييف ما إذا كان عليها الدخول في مفاوضات ومتى".

وأشار إلى أن "المسار اللاحق" يجب أن تحدده القيادة الأوكرانية، مضيفا أن الأوكرانيين "يستحقون أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم. ولا يستحق أحد في العالم اتخاذها بدلا عنهم".

وأكد أن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، دون أن يوضح ما إذا نوقش في تلك الاتصالات موضوع المفاوضات المحتملة حول التسوية الأوكرانية.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول آفاق التسوية في أوكرانيا، حيث قال ترامب إنه على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن يستعد للمفاوضات.

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