أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى مستهل اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى المصرى سجل سعر صرف الدولار اليوم , نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر , 50.73 جنيه للشراء , و 50.73 جنيه للبيع .

وفي بنك القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم و 50.73 جنيه للشراء , و 50.83 جنيه للبيع .

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري في البنك التجارى الدولى cib , نحو 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر , بداية اليوم نحو 50.90 جنيه للشراء، و 50.99 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس عند 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المري , 50.88 جنيه للشراء، و 50.98 جنيه للبيع.

و سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي فى بنك فيصل الإسلامي 50.73 للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

اما في البنك العربى الافريقى الدولى , سجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء , نحو 50.73 جنيه للشراء، و 50.83 جنيه للبيع.