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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
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استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات  اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية .

 سجل متوسط  سعر صرف  الدولار الأمريكي فى البنك المركزى المصرى مستهل اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى المصرى سجل سعر صرف الدولار اليوم , نحو  50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع .

 وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  في بنك مصر , 50.73 جنيه للشراء ,  و 50.73 جنيه  للبيع .

وفي بنك القاهرة سجل  سعر الدولار الأمريكي اليوم  و 50.73 جنيه للشراء , و  50.83 جنيه للبيع  .

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي , مقابل الجنيه المصري  في البنك التجارى الدولى cib , نحو 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر , بداية اليوم نحو 50.90 جنيه للشراء، و 50.99 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس عند  50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المري ,  50.88 جنيه للشراء، و 50.98 جنيه للبيع.

و سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الامريكي  فى بنك فيصل الإسلامي 50.73 للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

اما  في البنك العربى الافريقى الدولى , سجل سعر صرف  الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء , نحو  50.73 جنيه للشراء، و 50.83 جنيه للبيع.

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