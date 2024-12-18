البرلمان الأوروبي يمنح قائدي المعارضة الفنزويلية جائزة "ساخاروف"

الأربعاء 18/ديسمبر/2024 - 01:35 ص

منح البرلمان الأوروبي قائدي المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس جائزة ساخاروف لحرية الفكر أمس الثلاثاء.

وقال غونزاليس لدى تسلمه الجائزة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إنه من المهم أن يتواصل الكفاح لاستعادة الديمقراطية.

وذكر غونزاليس أثناء شكره للبرلمان على دعمه: "إن العمل الذي قام به المجتمع الدولي مستمر بلا كلل، لكننا في حاجة إلى المزيد".

ولم يتم السماح لماتشادو بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يوليو كما تم منعها من تولي أي منصب عام في بلادها لسنوات.

كانت الولايات المتحدة قد أعترفت بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس "رئيسا منتخبا" بعد أشهر من إعلان مادورو فوزه فى انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر يوليو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت في وقت سابق إن غونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 28 يوليو المتنازع عليها، لكنها لم تعترف به وقتئذ كرئيس منتخب.

كان غونزاليس قد غادر فنزويلا، في سبتمبر، ليعيش في المنفى في إسبانيا، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية تحقيق في نشر كشوف فرز الأصوات.

يذكر أن إدموندو غونزاليس هو سياسي دبلوماسي وأكاديمي ومحلل دولي فنزويلي، عمل في وزارة خارجية بلاده وسفيرا في الجزائر وتونس والأرجنتين، ثم كرس نفسه أواخر مسيرته الدبلوماسية للعمل الأكاديمي وحضور المؤتمرات وكتابة المقالات الأكاديمية والتحليلات السياسية، قبل أن يعلن تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد المعروف بـ"التحالف الديمقراطي الموحد" ترشيحه لتمثيله في انتخابات 2024.