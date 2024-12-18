ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زاخاروفا تعلق على تصريحات واشنطن بشأن عدم صلتها باغتيال كيريلوف

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات واشنطن حول عدم وجود أي علاقة لها باغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف بأنها "سخيفة".

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي"، الثلاثاء: "من السخيف أن نستمع إلى الادعاءات بعدم تورطهم من جانب أولئك الذين خلقوا نظام كييف ويدعمونه ويقدمون الأموال له ويزودونه بالأسلحة دون أي رقابة".

وأضافت أن "الأدلة واضحة، حيث لم تدن واشنطن أبدا أي عمل إرهابي لنظام كييف أو أي اغتيال خطط له".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي نفى وجود أي صلة لواشنطن باغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية للجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، في تفجير نفذ بموسكو صباح الثلاثاء 17 ديسمبر.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن اغتيال كيريلوف