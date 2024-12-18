زاخاروفا تعلق على تصريحات واشنطن بشأن عدم صلتها باغتيال كيريلوف

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات واشنطن حول عدم وجود أي علاقة لها باغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف بأنها "سخيفة".

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي"، الثلاثاء: "من السخيف أن نستمع إلى الادعاءات بعدم تورطهم من جانب أولئك الذين خلقوا نظام كييف ويدعمونه ويقدمون الأموال له ويزودونه بالأسلحة دون أي رقابة".

وأضافت أن "الأدلة واضحة، حيث لم تدن واشنطن أبدا أي عمل إرهابي لنظام كييف أو أي اغتيال خطط له".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الذي نفى وجود أي صلة لواشنطن باغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية للجيش الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، في تفجير نفذ بموسكو صباح الثلاثاء 17 ديسمبر.