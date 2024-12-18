ترامب يحصل رسميا على العدد المطلوب من الأصوات الانتخابية بعد انتهاء الفرز

حصل الجمهوري دونالد ترامب على أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لنتائج فرز الأصوات في الولايات.

وعلى وجه الخصوص، حصل ترامب على 40 صوتا انتخابيا من تكساس، و30 من فلوريدا، و19 من بنسلفانيا، حسبما أفادت سلطات هذه الولايات، وقد منحته هذه الولايات وغيرها بالفعل أكثر من 270 صوتا يحتاجها للفوز.

وكانت اللحظة الحاسمة هي منح الأصوات الانتخابية الأربعين في تكساس لترامب يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من فوزه في الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر، فقد تم تأكيد فوزه رسميا من خلال عملية التصويت في الهيئة الانتخابية الدستورية.

وحصل ترامب على 304 أصوات من أصل 270 صوتا المطلوبة. ومنافسته كامالا هاريس - 167.

وفي 6 يناير 2025، سيوافق الكونغرس الأمريكي على النتائج، وسيتم تنصيب ترامب بشكل رسمي رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.