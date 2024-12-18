عقب افتتاح محطة الطاقة الشمسية «أبيدوس 1».. التوسع في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات

عقب نجاح التشغيل التجاري لمشروع "أبيدوس 1" في أسوان وافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، محطة "أبيدوس 1" بكوم امبو في أسوان الأيام الماضية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وليو زيشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا إنرجي إنجنيرينج" وقيادات وزارة الكهرباء ووزير التخطيط ووزير البترول.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وفي هذا السياق عززت إيميا باور شراكتها مع تشاينا إنرجي الصينية، من خلال مشروعين: الأول نظام تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS) بقدرة 300 ميجاوات/ساعة في موقع "أبيدوس1"،ومشروع محطة "أبيدوس 2" بقدرة 1،000 ميجاوات مدمجة مع نظام تخزين طاقة بقدرة 600 ميجاوات/ساعة في بنبان.

جدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية (قدرة 560 ميجاوات)، مقامة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، باستثمارات 500 مليون دولار وبتمويل من كل من: مؤسسة التمويل الدولية "IFC" عضو "مجموعة البنك الدولي"، والبنك الهولندي للتنمية "FMO"، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، والمقاول العام للمشروع شركة "باور شاينا" الصينية .

