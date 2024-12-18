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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.. صور

شوقي غريب في تدريبات
شوقي غريب في تدريبات غزل المحلة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني شوقي غريب، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

يواجه فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل نظيره الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية.

المهندس تامر خليل

نائب رئيس غزل المحلة يدعم اللاعبين 

وشهد مران غزل المحلة حضور المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمنسق العام.

تحدث خليل مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير غزل المحلة الكبيرة التي تقف خلف الفريق.

وأضاف تامر خليل أن غزل المحلة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، قادر على وضع غزل المحلة في المكانة التي يستحقها في الدوري الممتاز.

يفتقد غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري لجهود مدافعه الأيسر يحيى زكريا، الذي تعرض للطرد في مواجهة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي خسرها زعيم الفلاحين برباعية نظيفة.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في المسابقة.

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