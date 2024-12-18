مستقبل وطن المنيا تطلق مبادرة «استهلاك أمثل.. فاتورة أقل» لترشيد الطاقة

أطلقت أمانة الطاقة أمانة محافظة المنيا مبادرة "استهلاك أمثل.. فاتورة أقل " تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وبحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة وطاهر فتح الباب أمين مساعد المحافظة والمهندسة نجوي محمود سيد أمين شئون الطاقة بالمحافظة رئيس قطاع توزيع كهرباء المنيا جنوب وم.خلاف رشدي مدير عام إدارة الترشيد بمديرية كهرباء المنيا وحضور بعض القيادات الدينية بالمحافظة ومديري مهندسي القطاعات بكهرباء المنيا.

تهدف المبادرة للتعريف بأهمية ترشيد الطاقة وكذلك حرمانية سرقة التيار الكهربائي وتوضيح أهمية دور القيادات الدينيه في توضيح ذلك للمواطنين.

بدأت فاعليات المبادرة بندوة توعوية تناول فيها مهندس خلاف رشدي توضيح أهمية ترشيد الطاقة في دفع عجله التنمية وتناول أيضا اهم الإرشادات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية بطريقة مثلي.

كما أشارت مهندسة نجوي الي أهمية دور القيادات الدينية في توعية المواطنين بحرمانية سرقة التيار الكهربائي وأثره علي الفرد والمجتمع

جدير بالذكر أن المبادرة يتخللها العديد من الفاعليات بالتعاون مع بعض الأمانات النوعية بأمانة المحافظة كالشباب والمرأة والعمل الجماهيري حيث سيتم تنظيم حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهداف المبادرة وحثهم علي ترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بالمنازل.

كما تشمل الفاعليات الي زيارة للمؤسسات الحكومية والمدارس، تأتي المبادرة تفعيلا للدور المجتمعي والخدمي للحزب ودعما للقيادة السياسية في مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة

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