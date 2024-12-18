بمشاركة 30 عروسًا وعريسًا.. محافظ مطروح يشهد حفل الزفاف الجماعي (صور)

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء، حفل الزفاف الجماعى الذى نظمته الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة لعدد 30 عريسا وعروسا من أبناء مطروح مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى التاسع بعد المائة؛ وذلك بفندق المشير أحمد بدوى.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وممثلين عن الشركات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في تنظيم الاحتفالية.

وحرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع كل عريس وعروسة، ثم شهد عقد القران والتوقيع على عقد زواج عدد من الشباب المشاركين في الحفل، ثم قام بتسليم كروت بالهدايا والأجهزة الكهربائية وغيرها للعرسان المشاركين، موجها التهنئة لجميع العرسان وأسرهم.

ثم قام محافظ مطروح بتسليم شهادات التقدير ودرع للشركات والمؤسسات والفنادق والجهات المشاركة في تنظيم الاحتفالية والمساهمة في تقديم هدايا للعرسان.

كما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية.

يأتي ذلك كعادة سنوية تحرص عليها محافظة مطروح في إطار التيسير على الشباب المقبلين على الزواج ومشاركة الشباب في إقامة أسرة وتوفير حياة كريمه لهم خاصة، وأنه يتم اختيار الشباب المشاركين وفقا لعدد من الضوابط والشروط للوصول إلى الأكثر استحقاقا.

محافظ مطروح يشهد حفل الزفاف الجماعي

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