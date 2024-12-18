بمشروع معماري للمهندس صلاح الدين| مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.. وزير الثقافة: منصة مهمة لعرض الإبداع المصري.. والتنسيق الحضاري يُشيد بدوره العالمي

في أجواء احتفالية مليئة بالوطنية والشغف والإبداع، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، عن المشروع الفائز بالمشاركة فى بينالى فينيسيا الدولى للعمارة بإيطاليا، والذى فاز فيه مشروع المهندس صلاح الدين حسن ذكرى، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وحضر حفل توزيع الجوائز لفيف من الإعلاميين والصحفيين والعديد من الشخصيات البارزة والمعماريين والمهتمين بالتراث.

مشروع المهندس صلاح الدين

يشارك مشروع المهندس صلاح الدين بمعرض بينالي فينيسيا للعمارة الذى يقام فى الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بمدينة فينيسيا بإيطاليا، وتأتى فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر فى بينالى فينيسيا للعمارة فى دورته التاسعة عشرة، حرصًا من وزارة الثقافة متمثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضاري على إعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم إبداعتهم بالمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام.

تكريم أعضاء لجنة التحكيم

وحرص وزير الثقافة والمهندس محمد أبو سعدة، خلال الحفل على تكريم أعضاء لجنة التحكيم على مجهوداتهم فى تقييم المشروعات المعمارية المقدمة، والتى تضمنت: م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل أستاذ العمارة والتصميم العمرانى كلية الهندسة الجامعة الأمريكية، أ.سليفيا النقادى رئيس تحرير أيقونة بالمصرى اليوم، أ.د.عمر الحسينى أستاذ التصميم العمرانى وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م.عمرو غالي، أ.د.نهى أحمد نبيل أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، أ.د. ياسر صقر أستاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

دعم الإبداع

وعن الفعالية قال وزير الثقافة: "تأتي هذه الفعاليات ضمن حرص وزارة الثقافة على دعم الإبداع المعمارى المصرى والمشاركة الفاعلة فى المحافل الدولية، فى ظل جهود وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، لتقديم منصة مهمة للمعماريين المصريين لعرض إبداعاتهم على الساحة العالمية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر فى المجالات الفنية العالمية، والسعي لإظهار الهوية المصرية فى كل المحافل الدولية، وتقديم أفكار معمارية تواكب التطورات العالمية".

وأكد أن المسابقة هذا العام تأتى فى توقيت مهم يعكس التوجهات المستقبلية فى تصميم المدن واستدامتها، فى وقت يتزايد فيه الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا فى مجال العمارة. ووجه وزير الثقافة، الشكر، لجميع المعماريين المشاركين، ولجنة التحكيم على الدور البناء فى اختيار المشروع الفائز، كما أشاد بالمستوى التنظيمى والإبداعي المتميز لمعرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الإبداع المصري، ومدى تفرد مواهبه.

جوائز المسابقة

كما حرص وزير الثقافة على تسليم جائزة المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر فى بينالى فينيسيا الدولى للعمارة الدورة ١٩، والتى جاءت كالتالي: جائزة المركز الأول ذهبت إلى: مهندس صلاح الدين حسن ذكرى رئيس الفريق - مهندس إبراهيم زكريا يونس- مهندس عماد فكرى فؤاد.

الجائزة الثانية: المهندس مصطفى على كمال سالم.

الجائزة الثالثة: مهندس عبد الرحمن محمود بدوى رئيس الفريق- مهندس محمد نعمان قطري- مهندس تقى حسن علي- عمر محمد إمام- أحمد مكى محمد جميل- مروة يحيى زبير- عبد الله خالد فتحي- سندس أحمد ماهر- آية أيمن عبد الحميد- علياء أحمد جمال الدين- نور سامح ناجي.

شهادات التقدير

كما حرص وزير الثقافة على منح شهادة تقدير لمشروع كلًا من: دينا عدلى محمود نسيم- رئيس الفريق- سارة مصطفى البطوطي- أيمن مختار نجيب- فاطمة طارق هميسة- آلاء محمد رجائي- نورهان عوض حنفي.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري: "إن مصر بعراقتها وتاريخها وحاضرها وقوتها البشرية، جديرة بالمشاركة فى المحافل الدولية بما يليق باسمها الخالد، ولأن بينالى فينيسيا الدولى للعمارة، هو حدث دولى مهم، يجذب أنظار العالم، فإن اختيار مشروع يمثل مصر يُعد هدفًا نسعى إليه فى كل دورة، حتى نعكس وجه مصر الحضاري، وفى الدورة التاسعة عشرة من البينالي، سعى الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، بإجراء مسابقة بين المعماريين المصريين، لاختيار أفضل المشروعات، من حيث الفكر والابتكار والتجديد، خاصة وأن البينالى يشهد تنافسًا كبيرًا بين الأجنحة المشاركة فيه من شتى أنحاء العالم".

وأضاف أبو سعدة: "يدور موضوع البينالى هذا العام حول الهندسة المعمارية التكيفية التى تستجيب للتغيرات المناخية الاجتماعية والتكنولوجية القادرة على التكيف مع بيئات متغيرة وهى مفردات تعد تحديًا جديدًا يواجه العالم فى مختلف المجالات ومن بينها العمارة، التى يجب أن تسعى لتطويعها لخدمتها والاستفادة من معطياتها لتصبح عاملًا جديدًا من عوامل التحديث والابتكار، ولمصر مكانة خاصة فى بينالى فينيسيا للعمارة، حيث تمتلك جناحًا يعد الجناح العربى والأفريقى الوحيد بين الأجنحة التى تمتلكها أهم الدول، حيث يتوافد إلى الجناح فى كل دورة المهتمون بالعمارة من متخصصين ونقاد، وزائرين، ويشهد اهتمامًا عالميًا كبيرًا، وقد حقق الجناح المصرى عبر الدورات السابقة نجاحًا ملموسًا فى جذب الأنظار إليه، بعدما نجحنا فى اختيار مشروعات لائقة بهذا الحدث الدولى المهم".

ووجه الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاهتمامه ودعمه لإقامة هذه المسابقة، باعتبارها نافذة تطل على العالم من خلال رؤية معمارية مصرية تتجاوز حدود المحلية وتفتح آفاق الخيال أمام الاحتكاك بالتجارب الدولية.

جناح مصر

وتعد مصر من أوائل الدول التى شاركت فى البينالي، حيث إنه انطلق عام ١٩٨٠، وفازت مصر بالجائزة الكبرى لأحسن جناح عام ١٩٥٥.