مصرع مسن في حريق شقة سكنية بالوراق

لقي مسن بالمعاش مصرعه اختناقا بالدخان مساء اليوم في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مسن اختناقا بالدخان وتم إنقاذ زوجته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.