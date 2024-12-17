ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مسن في حريق شقة سكنية بالوراق

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي مسن بالمعاش مصرعه اختناقا بالدخان مساء اليوم في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مسن اختناقا بالدخان وتم إنقاذ زوجته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل شقة سكنية نشب داخل شقة سكنية مديرية امن الجيزة قسم شرطة الوراق حريق نشب داخل شقة سكنية حريق شقة حريق داخل شقة سكنية السيطرة على الحريق أجهزة الأمن