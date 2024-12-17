«قسد» تقترح منطقة منزوعة السلاح في كوباني

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته لطرح مقترح يقضي بإنشاء منطقة خالية من السلاح في مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية، بهدف تخفيف التوترات الأمنية القائمة في المنطقة.

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، شدد عبدي على حرص قواته على دعم أي خطوات تؤدي إلى وقف كامل للأعمال العسكرية في مختلف المناطق السورية، مؤكدًا أن هذا المقترح يأتي استجابةً للقلق التركي بشأن الأوضاع الأمنية قرب حدودها.

يتزامن هذا الإعلان مع تمديد الهدنة الحالية بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب التركي، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت الهدنة السابقة قد انتهت أمس الإثنين دون أن تسفر عن اتفاق نهائي، نتيجة الخلافات المستمرة بشأن عدد من القضايا العالقة.

من أبرز النقاط التي شكلت عقبة أمام الاتفاق نقل ملف الأسرى بين الأطراف، وتأمين انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مدينة منبج ومحيطها، إضافةً إلى معالجة مسألة ضريح سليمان شاه الذي تطالب تركيا بإعادته إلى موقعه السابق.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق القريبة من مدينة كوباني الواقعة شمال سوريا، حيث شملت التعزيزات معدات عسكرية ثقيلة وآليات مصفحة، وسط رفع مستوى الجاهزية العسكرية على طول الشريط الحدودي.

وبحسب التقارير الميدانية، فإن مدينة كوباني أصبحت تواجه تهديدًا حقيقيًا، في ظل التوترات المتصاعدة والتحذيرات المتكررة من عواقب أي عملية عسكرية جديدة على الاستقرار الأمني والوضع الإنساني في شمال سوريا.

وتشهد سوريا تغيرات جذرية منذ الثامن من ديسمبر 2024، عقب إعلان فصائل المعارضة عن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ودخولها العاصمة دمشق بعد سلسلة من التقدم السريع، والذي بدأ في السابع والعشرين من نوفمبر من العام نفسه.