قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتشن هجمات على بيت إكسا ونابلس

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية اليوم الثلاثاء بلدة بيت إكسا الواقعة شمال غرب القدس، حيث داهمت منازل المواطنين واعتقلت الشاب محمد علي زايد.

ووفقًا لشهود عيان، فقد توغلت سبع آليات عسكرية في البلدة، وقامت بتفتيش منزل الفتى المذكور قبل أن تعتقله وتعبث بمحتوياته.

في وقت لاحق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين برصاصة في البطن، بالإضافة إلى إصابة عدة فلسطينيين آخرين بحالات اختناق نتيجة قنابل الغاز السام.

وقالت المصادر المحلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي وأطلقت قنابل الغاز في العديد من الأحياء، ما أدى إلى إصابة مواطنين، من بينهم عائلة كاملة، التي تم نقل أفرادها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البلدة تتعرض بشكل دوري لاقتحامات من قبل جيش الاحتلال، حيث تؤدي هذه الاقتحامات إلى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.