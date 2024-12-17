رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يقوم بجولة باستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية

قام أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم بجولة داخل استديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية ،

وقال المسلماني أن الإذاعة المصرية العريقة تمتلك كنوز إذاعية تراثية فريدة من نوعها يجب الحفاظ عليها والعمل على استغلال هذا التراث بما يحقق مردود إعلامي و اقتصادي إيجابي

وأضاف أن الإذاعة المصرية لعبت دورا كبيرا وتاريخيا في تشكيل وعي ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذا الدور واستكمال رسالتها التوعوية للمواطن المصري .

خلال جولته استمع المسلماني لأفكار ومقترحات الزملاء و التى من شأنها تحسين بيئة العمل وتعظيم دور الإذاعة المصرية ، وأكد لهم أن جميع أفكارهم ومقترحاتهم هى محل تقدير وسيتم دراستها والعمل على تنفيذها