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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يقوم بجولة باستديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باستديوهات الإذاعة
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قام  أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم بجولة داخل استديوهات ومكتبات الإذاعة المصرية  ،

وقال المسلماني أن الإذاعة المصرية العريقة تمتلك كنوز إذاعية  تراثية فريدة من نوعها يجب الحفاظ عليها والعمل على استغلال هذا التراث بما يحقق مردود إعلامي و اقتصادي إيجابي

وأضاف أن الإذاعة المصرية لعبت دورا كبيرا وتاريخيا  في تشكيل وعي  ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز هذا الدور واستكمال رسالتها التوعوية للمواطن المصري .

خلال جولته استمع المسلماني لأفكار ومقترحات الزملاء و التى من شأنها تحسين بيئة العمل وتعظيم دور الإذاعة المصرية ،  وأكد لهم أن جميع أفكارهم ومقترحاتهم هى محل تقدير وسيتم دراستها والعمل على تنفيذها

أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام استديوهات الإذاعة المصرية