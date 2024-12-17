محكمة.. حيثيات المؤبد لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها في السلام

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد ،لمتهم بهتك عرض فتاة ، وقتلها بمنطقة السلام .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ، أنه استقر يقينها ماجاء في أوراق الدعوي، وأن عقيدتها أكدت أن ماتم فيها من تحقيقات وما دار في التقرير الطبي من خلال الجلسات أن المتهم ف.ف عاطل، استغل صغر سن فتاة صغيرة لا تقوي على الدفاع عن نفسه، وحمل المتهم داخل نفسه أفعال الشيطان، وشجعه علي هتك عرض فتاة لتؤكد أنه بلا ضمير ارتكب أشد أنواع الإجرام، وهو اختطاف فتاة وهتك عرضها ليقوم الشيطان بالسيطرة علي حواس وعقل المتهم ، ليقف عقله عن الفكر والتميز بين الخطأ والصواب حيث فقد المتهم إنسانيته في الضمير والشعور بالآخرين وأصبح شيطانه، و غريزته الحيوانية التي تسيطر علي عقله وضميره الميت، فسعي وخرج لإشباعها دون خوف من العقاب ،ليجد ضالته في فتاة صغيرة تلعب مع أصدقائها، وأن دوافع الشر تحركت داخل المتهم فأخذ بحلوي وقام بخطف المجني عليها في غفلة خوفا من رؤيتها من قبل أسرتها .

وأضافت الحيثيات ، أن المتهم لم يرحم توسلات الفتاة أن يتركها ،وصراخها بل خطفها بعيدا بعيدا عن أعين أسرتها ، ونزع عنها ملابسها وحسر عوراتها وقام بهتك عرضها دون رحمة ، وعندما صرخت لتستغيث بأحد قام بكتم أنفاسها ،خوفا من فضح أمره، وتوفيت في الحال ، وتخيل أنها فقدت الوعي ليشبع رغبته الحيوانية وعاشرها مستمرا في جريمته ، وتركها جثة هامدة في الشارع وفر هاربا.

وأكدت التحقيقات صحة الواقعة من خلال التحريات التي أجراها الضابط مجري التحريات في الواقعة ، وأن المتهم ارتكب جريمته ونفاذاً لأمر الضبط والإحضار تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم بذات الوقت وبسؤاله أقر بإرتكابه الواقعة كاملة.

كشفت الحثيثات ،أن التقرير الطبي للفتاة أثبت هتك عرضها، وتعرضها للضرب والاعتداء الوحشي علي جسدها النحيل واستغلال المتهم قوة جسمانه عليها حيث أصابها بإصابات نتيجة الاحتكاك بجسدها، والتصادم بها ، وأنه تبين وجود شعر المتهم علي أظافرها ،و تأكد، وفاة المجنى عليها تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس.

كان قسم شرطة السلام ،تلقي بلاغا بالعثور علي جثة فتاة ،وبانتقال قوات الأمن تبين هتك عرض فتاة، ووجود شبه جناية في وفاتها ، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين وجود بلاغ اختفاء المجني عليه ليلة الحادث، وتم الوصول إلي المتهم، مرتكب الواقعة وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وتبين معه مواد مخدرة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واختطاف الفتاة وهتك عرضها وحيازة المضبوطات بغرض التعاطي والإدمان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.