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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ألقت بطفليها لتنجيهما.. العثور على جثة شريهان بعد 10 أيام من حادث ميكروباص ديروط

العثور علي جثة شريهان
العثور علي جثة شريهان
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عثر صياد بقرية نزلة سرقنا علي جثه " شريهان " إحدى ضحايا حادث ميكروباص ديروط التي غرقت في الترعة الإبراهيمية طافية على سطح الماء ببحر يوسف إحدى التفرعات من الترعة الإبراهيمية التي غرقت فيها السيارة، وكانت شريهان قد ألقت بطفلتيها من السيارة قبل الغرق، وتم إنقاذهما.

حادث ميكروباص ديروط

كان  اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغً بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وراح ضحية الحادث 3 أشخاص حتي الآن آخرهم شريهان التي عثر عليها من خلال صياد يدعى مصطفى فوزي بعد أن عثر   عليها طافيه في بحر يوسف، وتعرف أهليتها عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

حادث ميكروباص ديروط