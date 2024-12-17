النائب العام يجري جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى السعودية

قام النائب العام المستشار محمد شوقي، والوفد المرافق بجولة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وزيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على التعاون القضائي الدولي، وعلى هامش زيارة النائب العام المستشار/ محمد شوقي، إلى المملكة العربية السعودية؛ لحضور فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم العرب.

استقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD، وشرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام ومرافقيه الخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

وأشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم.

في نهاية الزيارة تمنى النائب العام للشعب السعودى الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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