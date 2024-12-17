افتتاح معرض "آدم حنين... سنوات باريس" بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم افتتاح معرض "آدم حنين، سنوات باريس" بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، وذلك بقاعة المعارض الغربية بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

افتتح المعرض كل من الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور نيفين غريب؛ عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، و Lina blin قنصل فرنسا بالإسكندرية، والدكتور عصام درويش؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، وعماد عبد المحسن؛ مدير متحف آدم حنين في الحرَّانية، والمهندس حسن وصفي؛ نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية والفنان التشكيلي حسين الشابوري.

وقال جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، ان المجموعة المختارة في هذا العرض هي نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين، التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من سنة 1971 إلى 1996، وأهمية هذه المجموعة، أن معظم عناصرها لم تُعرض من قبل، وتمثل لنا نافذة على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية.

يأتي المعرض احتفالاً بالأعمال الفنية لآدم حنين التي استطاعت المؤسسة استعادتها بعد تواجدها في باريس لأكثر من 20 سنة.

يضم المعرض أعمال متنوعة ما بين الفرسك والتمبرا والمونوتيب والبردي والاردواز والطباعة سواء الخشبية او أخرى والرسم بالحبر والحبر الشيني، وغيرها، ومن خلال هذا المعرض أيضاً، تشارك مكتبة الإسكندرية مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين في الحرَّانية بالجيزة.

ويستمر المعرض داخل المكتبة حتى يوم السبت 11 يناير 2025، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء (ماعدا الجمعة).