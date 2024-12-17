القس هاروتيون سليميان يزور مدارس طائفة الأرمن البروتستانت بسوريا.. صور

زار اليوم الدكتور القس هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا، وصاحب مدارسها ، المدارس التابعة للطائفة في حلب، وذلك بمناسبة تحرير سوريا، حيث كان الهدف منها تقديم التهاني والتبريكات للطلاب والمعلمين على حد سواء.

خلال هذه الزيارة، ألقى القس سليميان كلمة تناولت فيها أهمية الأمل والتفاؤل في بناء مستقبل مشرق، وأكد على ضرورة الاجتهاد والمثابرة في مسيرة التعليم، مشيرًا إلى أن كل تحدٍ يمكن تحويله إلى فرصة للنمو والتطور.

كما سلط الضوء على دور التعليم في تعزيز قيم السلام والتسامح بين مختلف فئات المجتمع.

ختامًا، تمثل زيارة القس سليمان رمزًا للأمل والتعاون، وتؤكد على أهمية الدعم المستمر للمؤسسات التعليمية كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

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