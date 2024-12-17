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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة سوق اليوم الواحد بالجمرك والمنتزه غدًا

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالاسكندرية
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وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتغطية كافة الأحياء على مدار أيام الأسبوع.

تم التجهيز لإقامة  سوق اليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بميدان المندرة بحري نطاق حي منتزه ثان وبالمنشية جراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير نطاق حي الجمرك،  وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

يضم السوق ٣٠ منفذا لبيع  السلع الأساسية  واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة وبنسبة خصم ٢٠% ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

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