ختام فعاليات الدورة التدريبية لرفع كفاءة وتعزيز ملف القضية السكانية بالمنوفية

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتورة هالة علام، مدير الإدارة، دورة تدريبية لمسئولي الإعلام الصحي في المديرية والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة للإشراف على التدريب.

تم خلال الدورة تناول العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالصحة الإنجابية، القضية السكانية، وتنمية الأسرة المصرية، بهدف تعزيز المعرفة اللازمة للمسئولين عن الإعلام الصحي في الوحدات الصحية لنقل الرسالة الإعلامية بشكل مباشر وفعّال إلى المواطنين.

تجدر الإشارة إلى حرص وزارة الصحة على ضمان وصول الرسالة الإعلامية المتعلقة بالقضية السكانية والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين عبر القنوات المباشرة، مع تعزيز ملف تنمية الأسرة المصرية من خلال هذا التدريب المتخصص.