الخطيب يطلب تقريرا عن إخفاق الطائرة وسلة السيدات في بطولتي العالم وإفريقيا

طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، من خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، تقريرا مفصلا عن أسباب إخفاق فريقي رجال الكرة الطائرة وسيدات السلة.

وودع فريق طائرة الأهلي بطولة العالم للأندية التي أقيمت في البرازيل من الدور الأول بعدما تلقى هزيمتين وحقق فوزا وحيدا رغم التدعيمات القوية ووجود جهاز فني أجنبي على أعلى مستوى يقود الفريق ولكن نتائج المباريات لم تكن بالشكل التي كانت إدارة النادي تتوقعه.

على صعيد فريق سيدات السلة خسر لقب بطولة أفريقيا بالهزيمة من فيروفيارو الموزمبيقي في النهائي، رغم تدعيم إدارة النادي للفريق بصفقات أجنبية من العيار الثقيل من أجل التتويج ببطولة أفريقيا حيث تعاقدت إدارة الأهلي مع 4 محترفات ولكن فشل الفريق في التتويج باللقب الأفريقي.